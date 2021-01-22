Курян предупреждают об опасности сосулек

Снег начал резко таять из-за перепада температур Фото: Светлана ВОЛКОВА

Резкий перепад температур от минусовых до плюсовых способствует активному снеготаянию, как следствие, образованию сосулек и наледи на карнизах, крышах домов. Это может стать причиной серьезных травм.

Стоит помнить, что снег тает не только в период оттепелей, но и даже в сильный мороз. Но тают не все сугробы, а только нижние слои, которые соприкасаются с крышей. Дело в том, что температура крыши немного выше температуры снега из-за того, что она нагревается от тепла верхних этажей. Из-за разницы температур нижние слои снега всю зиму тают, а талая вода стекает к краям крыши, и, оказавшись на открытом морозном воздухе, снова замерзает.

За минувшие сутки на большей территории области зарегистрированы небольшие осадки в виде снега. Температура составила от пяти до трех градусов мороза днем и от семи до четырех градусов мороза ночью, сообщили в МЧС.