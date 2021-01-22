В Курске прошла «Спортивная студенческая ночь»

В городе начались мероприятия ко Дню студенчества Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске начались мероприятия, посвященные Дню российского студенчества. Череду праздничных событий открыл фестиваль «Спортивная студенческая ночь» на открытом муниципальном катке на улице Союзной.

Этот спортивный студенческий проект реализуется во многих регионах нашей страны и дарит возможность студентам отметить праздник по-спортивному!

В Курске активно провести время собрались 25 студенческих команд.

Ребятам удалось посостязаться на льду, проверить свою меткость, ловкость и скорость, а также принять участие в танцевальной программе и розыгрышах.

По итогам состязаний I место - у команды Курского государственного техникума технологии и сервиса, II место завоевала команда Курского государственного политехнического колледжа, III место - команда КГСХА им. И.И. Иванова. Специальный приз главы администрации Железнодорожного округа получила команда Курского техникума экономики и управления.