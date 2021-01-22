Целиком альбом курского джазмена можно будет услышать в десять вечера Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 января радио Jazz представит новый альбом курского музыканта Ника Винцкевича «California Spirit». В течение всего дня в эфире радио будут звучать треки из альбома, а в 22:00 альбом прозвучит целиком с комментариями автора.

В записи альбома приняли участие 25 музыкантов, среди которых легенды мирового джаза и поп-музыки: бывший вокалист группы Chicago Билл Чамплин, дважды лауреат премии Grammy басист Джон Патитуччи, легендарный органист Лэрри Голдингс, басист Брайн Бромберг, гитарист Майк Миллер и многие другие.

Годом ранее альбом вышел в Англии на виниле, и многие радиостанции США, Англии и Европы пожелали включить несколько треков в свои ротации.