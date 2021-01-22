В Курской области отметят 77-ю годовщину со дня снятия блокады Ленинграда

Дату отметят 27 января Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области проживают 35 человек, переживших 872 блокадных дня. Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников.

С первых дней Великой Отечественной войны одним из стратегических направлений согласно планам гитлеровского командования было Ленинградское. Наша Северная столица входила в перечень важнейших объектов Советского Союза, которыми необходимо было завладеть. Наступление на город вела отдельная группа армий «Север». Ее задачами были захват Прибалтики, портов и баз советского флота на Балтике, Ленинграда.

14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию, основной целью которой был разгром группы армий «Север», освобождение территории Ленинградской области и полное снятие блокады с города.

Вечером 27 января практически все население города вышло на улицы и с ликованием наблюдало за артиллерийским салютом, который был дан в честь очень важного события в истории всей нашей страны.

Проживающих в Курской области и переживших блокаду Ленинграда в преддверии праздничного дня поздравят представители областной, городских и районных администраций.