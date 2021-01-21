21 января в Курской области зарегистрировали брак десять пар

Несмотря на будний день, в отделах ЗАГС состоялись торжественные церемонии Фото: Яна ШЕЛЕСТ

21 января в Курской области скрепили свой союз десять пар. Несмотря на будний день, в отделах ЗАГС состоялись торжественные церемонии.

В 14 семьях появились на свет дети: в областном перинатальном центре родилось 9 мальчиков и 5 девочек.

В загсе Сеймского округа выдали официальный документ о рождении мальчика. Дата 21.01.2021 отражена в свидетельстве о его рождении дважды - как день, когда он родился, и как день выдачи свидетельства.