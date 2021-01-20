Курянин лишился денег, поверив продавцу в соцсети

Обманутый обратился в полицию Фото: Из архива КП.

Двадцатитрехлетний курянин доверился продавцу, которого нашел в социальной сети. На странице пользователя было опубликовано объявление о продаже электронных сигарет по привлекательной цене. Молодой человек решил сделать заказ и связался с продавцом. Ему предоставили номер банковского счета для перечисления средств. Желая сэкономить, курянин сразу перевел всю сумму за товар. Его не смутило, что карта продавца была зарегистрирована в другом регионе России. После того, как деньги ушли, хозяин аккаунта перестал выходить на связь и удалил страницу в социальной сети. С заявлением о мошенничестве на сумму шесть тысяч 600 рублей мужчина обратился в полицию.

Куряне регулярно попадаются на уловки аферистов в социальных сетях. Стоит понимать, что многие страницы специально создаются для обмана пользователей. В большинстве случаев, речь идет о покупках и продажах в интернете. Убедиться в том, что вас не обманывают, достаточно легко. Проверяйте продавцов, читайте отзывы и старайтесь лично убедиться в том, что товар существует. Не стоит верить незнакомым людям на слово, предупреждают в полиции.