Под Курском сгорела иномарка

Огонь вспыхнул рано утром Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 04:30 20 января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Карла Маркса в Щиграх.

По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП уже через пять минут. А потушили огонь в 04:41.

- В результате пожара поврежден моторный отсек и панель приборов в салоне автомобиля «Hyundai Accent», - сказали в МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.