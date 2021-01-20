Куряне смогут узнать о социальных выплатах и льготах через госуслуги

Чтобы услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянам будут сообщать о назначенных им льготах и социальных выплатах. Данные загружают в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Льготники смогут получить информацию и через «Личный кабинет» на портале госуслуг.

Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области и другие региональные поставщики мер социальной поддержки завершают актуализацию сведений для назначения курянам отдельных социальных выплат в связи с изменением их статуса.

Пока речь идет о рождении ребенка, установлении инвалидности и наступлении пенсионного возраста. К примеру, при регистрации новорожденного в органах ЗАГС в «Личном кабинете» его родителей на портале госуслуг появится информация с перечнем государственных и муниципальных мер социальной поддержки, на которые семья может рассчитывать в связи с этим событием.

Работу в этой части завершили органы социальной защиты пока 14 субъектов страны, в том числе и Курской области.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, в число организаций, которые будут предоставлять гражданам информацию, входят также Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, учреждения медико-социальной экспертизы.

Порядок информирования граждан о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах правительство утвердило в декабре прошлого года. Информация о доступных мерах социальной поддержки в «Личном кабинете» на портале госуслуг будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечнем необходимых для этого документов. Чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений.

Сейчас получить полную информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ или в уполномоченных структурах, которые их предоставляют.