В 2020 году в управлении ЗАГС Центрального округа Курска зарегистрировали 11 268 актов гражданского состояния, в том числе 2255 актов о рождении. Родилось 1180 мальчиков и 1075 девочек, 50 двойняшек и 3 тройни.Самыми распространенными именами для мальчиков стали Артем, Александр, Даниил, Матвей и Тимофей; девочек часто называли Мария, Анна, София, Анастасия, Алиса.Некоторым новорожденным родители дали необычные имена. Мальчиков называли Добрыня, Зигмунд, Климент, Ратмир, Яромир, Алека, Вивея, Виена, Ингрид, Леона, Яромира, Ясна.