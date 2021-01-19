На Тверскую область 4 января обрушился аномальный снежный циклон. Лед, налипший снег, падение деревьев стали причиной многих неприятностей, без электроэнергии остались тысячи жителей региона. На помощь тверичам пришли курские энергетики.Формировать команду, готовить технику куряне начали заблаговременно, и это позволило колонне в срок доехать до Бежецкого района, а людям сразу приступить к ликвидации последствий стихии.Энергетики находили и устраняли обрывы проводов, производили замену траверс и изоляторов на опорах. К социально значимым объектам они подтянули и подключили резервные источники электроснабжения.Сутки куряне работали без отдыха, а потом еще четыре дня трудились с небольшими перерывами. К местам технологических нарушений порой добирались по несколько часов через метровые сугробы.За дни проведения аварийно-восстановительных работ курские специалисты в поисках мест технологических нарушений прошли более 1000 км, устранили 30 обрывов линий электропередачи, произвели вырубку 40 угрожающих падением деревьев, перетянули почти 3 км провода.