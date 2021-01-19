По прогнозу Курского гидрометцентра в ближайшие сутки в регионе сохранится холодная погода. Ночью при прояснениях столбик термометра будет опускаться до минус 30 градусов. Днем – 11-16 градусов мороза.С начала года в Курской области зарегистрированы три случая переохлаждения и пять случаев обморожения. Чаще всего жертвами холодов становятся люди без определенного места жительства либо находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.Спасатели напоминают о правилах, которые следует соблюдать при сильном морозе. Не пейте спиртного – алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла. Не курите на морозе - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми.Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и обморожения.В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные – они впитывают влагу, оставляя ноги сухими. Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд – для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест.Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям, и это следует учитывать при планировании прогулки.Телефоны службы спасения «101» и «112».