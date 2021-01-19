Следственное управление УМВД России по Курску направило в суд многоэпизодное дело по факту серии краж, совершенных группой лиц по предварительному сговору.Ущерб от действий преступников составил порядка 70 тысяч рублей.Фигуранты уголовного дела – трое курян в возрасте 24, 26, 30 лет, проживающих в одном микрорайоне областного центра.- Установлено четыре кражи, совершенные тремя фигурантами в группе. Их внимание привлекали металлические изделия в дачных сообществах. На двух дачах они сняли недавно установленные заборы. Вывозили похищенное на грузовом такси, которое специально нанимали, убеждая водителей, что занимаются ремонтом своих участков, - рассказали в УМВД.В рамках расследования установлено, что один из фигурантов украл автотехнику из машины в Железнодорожном округе. Магнитолу успел продать через сайт бесплатных объявлений до того, как владелец обнаружил ее исчезновение. Также подозреваемый причастен к краже автомобиля ВАЗ. Транспорт, не оборудованный сигнализацией, он сумел вскрыть и даже проехать несколько кварталов до того, как закончился бензин. Несмотря на это, преступник пытался толкать машину до предполагаемого места сбыта. Но не рассчитав силы, бросил автомобиль по дороге. Там ее в технически исправном состоянии обнаружили полицейские.Еще один подозреваемый хранил наркотики. У него изъяли порцию растительных наркотических веществ, которую, по его словам, он спрятал для собственного употребления.Троих установили в результате оперативных мероприятий. Они сознались в преступлениях и сотрудничали со следствием. В рамках следствия удалось добиться возмещения ущерба потерпевшим.Уголовное дело в ближайшее время будет рассматриваться в суде. Наказание фигурантам будет назначено по совокупности совершенных преступлений, добавили в полиции.