В Курской области будут открыты 37 мест для крещенских купаний вместо запланированных ранее 46. Три из них – на территории областного центра. Обеспечивать безопасность планируют более 400 человек и 125 единиц техники.По прогнозу Курского гидрометцентра ночью температура воздуха будет понижаться местами до 29 градусов. Кроме того, эпидобстановка не располагает к традиционному омовению в купелях. Поэтому палатки для обогрева и переодевания устанавливаться не будут.Медики не рекомендуют совершать обряд при наличии хронических заболеваний, переболевшим коронавирусной инфекцией и привитым от нее.- Уважаемые куряне! Откажитесь от традиционных купаний, берегите свои жизни, - обращаются к курянам спасатели. В случае нештатной ситуации обращайтесь в службу спасения по телефонам 101 и 112.