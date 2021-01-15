В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО \\"Курские электрические сети\\" в Курске будут отключать свет.В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:С 18 по 22 января с 9-30 до 15-00:Ольшанского 45а, 43а, 33-45, Раздольная, Раздольный переулок, Кольцевая, 1-2-я ОгороднаяС 18 по 22 января с 9-00 до 16-00:3-й Моковский переулок 13-27, 2-30, Тракторная, 1-3-е Малиновые переулки, Литовская 57- 87ВС 18 по 22 января с 9-30 до 16-30:2-я Степная, 1-6-е Степные переулки, 1-5-я Кислинская улицы, 2-й Кислинский переулок, Фабричная, Новая Фабричная, Новогаражная, Фабричный проезд, Фабричные переулки, Полянская, Гаражная, Аэроклубная, Броневая.Тел. для справок: 32-32-15В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:С 18 по 22 январяДобролюбова 18-22а, Александра Невского 23, 23а, 13, 13а, 6.Тел. для справок: 32-40-89В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:С 18 по 22 января с 09-00 до 16-00:Борзеновская 2-34, 1-21 БСушковская 1-51, 2-14Водяная 1-15Бочаровская 1-13Тел. для справок: 26-32-10