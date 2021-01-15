В Курской области в ближайшие выходные, согласно данным Гидрометцентра, ожидается существенное понижение температуры. Переохлаждение организма снижает его защитные силы, призванные противостоять вирусам, в том числе и COVID-19.О том, как уберечь себя от воздействия холода, рассказал главный внештатный пульмонолог комитета здравоохранения региона Евгений Шабанов.- Чтобы избежать переохлаждения, следует тепло одеваться и не забывать о головном уборе. По возможности необходимо дышать через нос - так воздух прогревается лучше и позволяет сохранять верхние дыхательные пути в тепле. Для стабильной терморегуляции организма также стоит придерживаться правильного режима питания, - отметил Евгений Александрович.Важно следить и за соблюдением температурного режима в помещениях.Пульмонолог настоятельно не рекомендует окунаться в прорубь в период крещенских купаний тем, кто переболел COVID-19.- Нередко у перенесших коронавирус снижается иммунитет, на восстановление которого уходит около трех месяцев, а погружение в ледяную воду – серьезный стресс для организма. Остальным гражданам, желающим окунуться, предварительно советуем закаляться с помощью обливаний в домашних условиях, - дополнил Евгений Шабанов.Если переохлаждение все же наступило, следует надеть теплую одежду и согреться чаем. Спиртные напитки запрещены - они вызывают большую потерю тепла.Специалист также отметил, что коронавирус не погибает на морозе и даже при экстремальных температурах сохраняет свою активность; поэтому обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции.