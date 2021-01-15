Отделение в новом году расширится до 60 мест, 12 из которых - в палатах реанимации и интенсивной терапии. В новом блоке заменят полы, потолки, двери и окна, будет выполнена перепланировка палат. Завершить реконструкцию планируют в феврале. Установят также систему палатной сигнализации, новые функциональные кровати.Уже появился современный ангиограф. Его приобрели за 65 млн рублей, это средства федерального бюджета. Сейчас на оборудовании ведутся пуско-наладочные работы. Аппарат позволит врачам проводить уникальные операции, которые ранее в регионе не делали. Это улучшит ситуацию в Курской области в первую очередь для больных с инфарктами миокарда и ишемическими инсультами. Ангиограф оснащен 3D-навигацией для хирургических вмешательств на небольших артериях головного мозга.Хирурги сосудистого центра смогут увеличить количество и качество проводимых операций. В прошлом году здесь удалось провести полторы тысячи операций, по итогам этого года врачи намерены сделать не менее двух тысяч. Оборудование сосудистого центра продолжим обновлять и в этом году, на эти цели уже выделено порядка 200 млн рублей. Здесь работают молодые врачи, которые стремятся повышать профессиональное мастерство.Региональный сосудистый центр для лечения больных с инфарктами и инсультами на базе Курской областной клинической больницы был открыт в 2009 году. В его структуре несколько отделений, в том числе неврологическое для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и кардиологическое для тех, кто поступил с инфарктом миокарда. Теперь в сосудистом центре три ангиографа, включая новый.