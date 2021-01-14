За прошедшую неделю в регионе зарегистрирован 4191 случай заболевания ОРВИ, этот показатель на 6,8% ниже, чем неделей ранее.Эпидемиологический порог превышен на 65,7% только среди взрослого населения. Удельный вес детского населения среди заболевших составил 35%. Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ среди детей не превышены.По данным лабораторного мониторинга, в настоящее время среди населения области циркуляция вирусов гриппа отсутствует, но период эпидемического подъема заболеваемости гриппом приближается.Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам при посещении мест массового скопления людей соблюдать меры личной профилактики: пользоваться медицинской маской, регулярно мыть руки, использовать дезинфекционные средства для рук и обработки гаджетов. Необходимо регулярно проветривать помещение – дома и на работе, проводить больше времени на свежем воздухе, одеваясь по погоде, не переохлаждаться.