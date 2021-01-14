В Курской области проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику пожаров в многоквартирных домах. По статистике среди основных причин лидирует неосторожное обращение с огнем, на втором месте - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.Действенный способ работы с населением – рейды. В первую очередь в зоне внимания оказываются куряне «группы риска». Это одинокие престарелые, многодетные, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и злоупотребляющие спиртным.В рамках профилактических мероприятий сотрудники Главного управления совместно с представителями администрации муниципальных образований проводят рейды по многоквартирным домам. Они проверяют состояние электропроводки, правила эксплуатации бытовых электроприборов и другие вопросы пожарной безопасности. Сегодня продолжается работа по оборудованию домовладений курян «группы риска» пожарными дымоизвещателями. В домах всех многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, они установлены. В настоящее время ими оборудуются места проживания одиноких престарелых и злоупотребляющих граждан. В общей сложности в домах курян установлены более 16 тысяч пожарных датчиков.