Модельная детская библиотека-филиал № 1 обслуживает свыше 3700 читателей. В ноябре 2020 года учреждение получило дополнительное федеральное финансирование в размере пяти миллионов рублей, став победителем конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Культура»; еще более трех миллионов рублей было выделено на ремонт из городского бюджета.Теперь это вторая городская библиотека нового формата, где создано инновационное технологичное пространство, внедрены SMART-технологии для посетителей всех возрастов.- Обновление учреждения началось в ноябре. Мы старались создать для наших читателей пять комфортных территорий, наполненных разными новинками. Надеемся, что наши посетители - и дети, и родители - найдут свое идеальное место для чтения, отдыха, развития и творчества, - отметила директор МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» Наталия Шишкова.В библиотеке №1 впервые в Курске введено RFID-оборудование для автоматизации библиотечных процессов, в частности станция самообслуживания. Книги оснащены специальной меткой, их можно взять без обращения к библиотекарю. Система работает с электронным читательским билетом.Оборудована мобильная зона комфортного чтения. В открытом доступе библиотечные фонды. Представлены печатные и электронные издания, аудиокниги, а также книги на шрифте Брайля, книги с дополненной реальностью, «говорящие» книги на тифлофлеш-картах. Для маленьких читателей создано интерактивное пространство «СКАЗКАленд».Еще одна зона - «ИНТЕЛЛЕКТория» - включает в себя VR-оборудование, сенсорные киоски и интерактивную песочницу с множеством образовательных приложений. Также создано пространство для встреч с музыкантами и лекториев по искусству. Там собраны музыкальные инструменты, караоке-система и сопутствующее оборудование.