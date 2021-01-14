Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж на территории областного центра. 37-летний ранее судимый курянин совершал преступления в магазинах и крупных торговых центрах. Воровал в основном мелкую бытовую технику и продукты. В торговом центре по улице Карла Маркса Курска подозреваемый вскрыл ячейку камеры хранения и украл дорогостоящий комплект для звукозаписи. Хозяин комплекта, 41-летний курянин, обратился в полицию. Сумма ущерба составила свыше 22 тысяч рублей.- Личность преступника была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемый признался, что сбывал похищенное имущество случайным знакомым, а вырученные деньги тратил на собственные нужды, - рассказали в полиции.Уже установлена причастность курянина к 15 эпизодам. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление каналов сбыта похищенного имущества. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.