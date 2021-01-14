Мама двухлетнего мальчика была сильно пьяна, когда заперла сына одного дома без присмотра и уехала из Льгова в соседний Рыльск. Там она привлекла внимание участкового уполномоченного полиции. Женщина на улице вела себя агрессивно и била по автомобилям, припаркованным во дворе многоэтажки, рассказали в УМВД.Ее доставили в отдел полиции для разбирательства. Как выяснили сотрудники, у нее есть ребенок. Однако она с трудом выговаривала имя и возраст малыша.Полицейские передали информацию своим коллегам в соседний район. По указанному адресу незамедлительно выехали инспектор подразделений по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченный полиции. Туда же прибыли и сотрудники органов опеки.- Ребенок находился дома один. Полицейские накормили малыша. Было принято решение доставить его в медицинское учреждение, - уточнили в полиции.Сейчас проводится проверка. В отношении мамы составили материал об административном правонарушении по ст.5.35 КоАП РФ.Будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав.Полицейские выяснили, что у мальчика есть бабушка, которой на время передали ребенка.Сейчас стражи порядка, органы опеки и попечительства проводят работу с родственниками по вопросу дальнейшего пребывания и воспитания малыша в семье.