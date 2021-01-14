СК завел уголовное дело против 32-летнего исполняющего обязанности генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Его подозревают по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).По версии следствия исполняющий обязанности генерального директора фирмы умышленно не выплачивал больше двух месяцев заработную плату двум работникам за период работы с февраля по июнь 2020 года. В результате образовалась задолженность на общую сумму свыше 96 тысяч рублей.Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.