Подошел к концу всероссийский конкурс «скульпТУТУра» (https://art.tutu.ru/) по определению самых необычных памятников и скульптур страны. Позади — два с половиной месяца отборочных раундов, сто претендентов на выход в финал из 85 регионов России и более 320 тысяч проголосовавших. Впереди — награждение победителя, которым стал памятник тувинской письменности, который находится в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» в Республике Тыва.Борьба в финале была нешуточная. Проголосовало более 143 тысяч человек. И хотя памятник тувинской письменности удерживал лидерство почти в течение всей двухнедельной финальной гонки, у его преследователей были высокие шансы на победу. Отрыв от второго места — чуть более 1000 голосов: за памятник тувинской письменности проголосовали 31 577 человек, а за скульптуру «Свидание» из Курска отдано 30 450 голосов. Замкнула тройку скульптура «Комар — хранитель Сибири» в Ноябрьске, получившая 20 403 голоса.Конкурс получил поддержку россиян: за памятники и скульптуры агитировали и жители регионов, и представители местных властей.