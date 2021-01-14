Работа по устранению последствий снегопада на дорогах велась всю ночь. Было задействовано 345 единиц спецтехники: самосвалы, погрузчики, тракторы, комбинированные дорожные машины. Из них на региональных трассах работали 199 машин, 75 - в областном центре. За прошедшие сутки израсходовано более пяти тысяч тонн противогололедных материалов, сообщили в администрации региона.С городских улиц вывезено более 1270 кубометров снега. Во дворах последствия снегопада ликвидировали более 700 дворников управляющих компаний.Работники коммунальных служб продолжают расчистку основных и второстепенных улиц во всех округах Курска. Проезжую часть и тротуары обрабатывают песко-соляной смесью.Контроль за дорожной ситуацией на основных магистралях осуществляют специалисты мониторингового центра. Сообщить о некачественной уборке региональных дорог можно по номеру +7(4712) 34-32-06 или +7 (919) 130-34-13.