В колледже культуры в прошлом году был проведен ремонт четырех хореографических классов, аудиторий для преподавателей, двух раздевалок, входной группы, закуплены необходимая мебель и техника, заменена проводка. На все работы из областного бюджета было потрачено порядка двух миллионов рублей.По итогам прошлого года 83 студента колледжа стали призерами и победителями всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей, среди них три человека - обладатели стипендии губернатора Курской области «Надежда Курского края».В текущем году ремонтные работы здесь планируется продолжить - предстоит отремонтировать оставшиеся аудитории и фасад здания; проектная документация уже готова.Сейчас в Курском колледже культуры на очном и заочном отделениях обучаются более 400 студентов из регионов Черноземья по таким направлениям, как культуроведение, библиотековедение, сценическое и музыкальное искусство, литературное творчество. Здесь также реализуются программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов.В этом году учреждения культуры региона продолжат обновляться. В планах капитально отремонтировать культурно-досуговые учреждения в Курском, Касторенском, Солнцевском, Пристенском, Медвенском, Хомутовском районах, а также три детских школы искусств - в Беловском, Мантуровском, Пристенском районах, сказали в администрации региона.