В Курской области продолжается вакцинация граждан из группы риска: медработников, педагогов, сотрудников социальной сферы, спортивных организаций, МФЦ, маломобильных граждан. Предложили вакцинироваться и представителям средств массовой информации.- Можно сказать, что журналисты тоже находятся в зоне риска, потому что им приходится посещать различные места и контактировать с людьми. Именно поэтому мы предложили им пройти вакцинацию и поделиться своими впечатлениями со зрителями и читателями, - пояснил главный врач Курского областного клинического кожно-венерологического диспансера Михаил Лукашов.14 января представителям СМИ на базе курского кожвендиспансера ввели первый компонент вакцины «Спутник V». Перед процедурой журналисты заполнили анкету, прошли консультацию терапевта, измерили давление и сатурацию кислорода в крови. Противопоказаний не выявили. Через 21 день им предстоит получить второй компонент отечественной вакцины.14 января в Курский областной клинический кожвендиспансер поступила первая в этом году партия вакцины «Спутник V». Она рассчитана на вакцинацию 1350 человек. Дозы еще для 450 человек доставят до конца текущей недели.Массовая вакцинация населения в Курской области начнется с поставки 50 тысяч доз в январе-феврале.Всего в Курскую область в прошлом году поступило количество доз, позволяющее привить 2042 человека. Получили вакцину 2042 курянина, из них более 1000 - уже два ее компонента. На сегодняшний день 40% привитых – медицинские работники, 35% - учителя, остальную долю составляют сотрудники социальной сферы, спортсмены.