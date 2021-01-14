Благотворительная программа помощи отцам-одиночкам «Ты не один» запущена в России в прошлом году. Ее реализуют Совет отцов при федеральном детском омбудсмене и Фонд поддержки ответственного отцовства «Истоки».Благодаря этой программе отцы, воспитывающие детей и попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить адресную помощь. Речь идет об оплате бытовых нужд, коммунальных расходов, газификации, водоснабжении домов, проведении необходимых ремонтных работ, покупке предметов первой необходимости, лечении детей.В нашем регионе программа действует под патронатом Уполномоченного по правам ребенка в Курской области Натальи Листопадовой, регионального Совета отцов и при помощи Центра защиты семьи, материнства и детства КГУ.- Нуждающимися в поддержке могут быть признаны семьи с ежемесячным доходом не выше 15 тысяч рублей на отца и 13 тысяч – на одного ребенка. Заявки поступают к нам из муниципалитетов. Комиссия выезжает к родителю, затем подаются документы в федеральный Совет отцов. Так удалось оказать помощь уже в четырех районах региона – Октябрьском, Курском, Фатежском и Солнцевском, на общую сумму более 600 тыс. рублей, - рассказала Наталья Листопадова.В Фатежском районе сделать ремонт в доме помогают Алексею Сосову, который воспитывает четырехлетнего сына с ограниченными возможностями. Ведется замена окон, будут поклеены обои, заменен линолеум, приобретут мебель и вещи первой необходимости. Сделать ремонт помогают волонтеры КГУ. Летом планируют работы продолжить – отремонтируют фасад дома и крышу.Реализация федеральной программы «Ты не один» в нашем регионе продолжится.