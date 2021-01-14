Фуд-корты начали работать в полном объеме. Такую возможность предприятия общепита получили при условии жесткого соблюдения всех противоэпидемических требований Роспотребнадзора.Специалисты комитета провели мониторинг фуд-кортов в «МегаГРИННе», «Европе» на Студенческой и Central Park'е. За столиками – первые после новогодних праздников посетители. С работниками провели разъяснительную беседу, напомнили о необходимости регулярной – каждые два-три часа – дезинфекционной обработки. Важно не допускать скопления людей, для этого можно, к примеру, убрать часть столиков. Такую рекомендацию получило руководство одного из проверенных торговых центров. В течение получаса рекомендация была выполнена.- Видим понимание со стороны представителей фуд-кортов. Проверяли в том числе журналы дезинфекции. Это сейчас крайне важно: обрабатывать рабочие поверхности, книжки меню – все, до чего люди дотрагиваются. Радует, что некоторые установили защитные экраны в зоне заказа, - отметила заместитель начальника управления торговли комитета Любовь Голодухина.Масочный режим обязателен как для работников, так и для посетителей. Последние могут снять средство индивидуальной защиты только во время еды. Подростки без родителей посещать фуд-корты не могут. Мониторинг работы фуд-кортов будут проводить регулярно.