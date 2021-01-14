На базе регионального комитета образования и науки стартовал конкурс «Земский учитель», он будет проходить до июня этого года. По его итогам выберут шесть победителей, которые отправятся на работу в сельскую местность. Подавать заявки для участия в конкурсе могут педагоги в возрасте до 55 лет включительно, имеющие соответствующие образование и стаж работы.О подробных условиях участия в программе можно узнать, пройдя по ссылке http://komobr46.ru/dokumenty/programma-zemskij-uchitel/1903-polozheniya-o-konkursnom-otbore.htmlСемь победителей прошлого года работают в школах Солнцевского, Советского, Пристенского, Рыльского районов и Льгова. Это учителя иностранных языков, физики, математики, информатики, русского языка и литературы.Как рассказали в региональном комитете образования и науки, все педагоги получили единовременную денежную выплату в размере одного миллиона рублей.В Курской области реализация программы «Земский учитель» началась с января 2020 года. Она направлена на устранение кадрового дефицита учителей в сельских школах и повышение качества образования.