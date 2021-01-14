16-17 января в Курской области пройдет акция «Серая шейка – 2021». Курян приглашают присоединиться к ежегодному учету зимующих водоплавающих и околоводных птиц.Для этого нужно найти незамерзший водоем или участок водоема, 16-17 января прийти туда с фотоаппаратом или биноклем и блокнотом, рассмотреть и посчитать всех птиц отдельно по видам (по возможности сделать фото).Считать нужно:уток разных видов (кряквы, чирки, чернети, гоголи, крохали, свиязи);лебедей, лысух, поганок и любых других водоплавающих;всех, кто кормится на воде или в воде: чайки, цапли.Итоги нужно отправить городским координаторам по адресу soshnina@zapoved-kursk.ru или на электронную почту Союза охраны птиц России mail@rbcu.ru. Подробнее об участии на сайте заповедника https://clck.ru/SoBP3.