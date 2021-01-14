21 января в Курске состоится фестиваль «Спортивная студенческая ночь». Он позволит студентам отметить праздник по-спортивному и даже сдать символический зачет по физкультуре.Фестиваль пройдет в нескольких субъектах Российской Федерации и завершится в Москве на Красной Площади 25 января. Участников ждут поздравления, спортивные соревнования и розыгрыш ценных призов.Собрать команду и подать заявку на участие можно до 18 января на электронную почту molodezh46@yandex.ru.Состав команды: 5 человек.Дата: 21 января 2021 года. Место проведения: территории муниципального катка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева.Сбор участников: 17.30. Начало мероприятия: 18.00. Приветствуется наличие собственных коньков.Уточняющие вопросы можно задать по телефону +7 (4712) 74-05-62.