На утро 14 января в Курской области всего зарегистрировано 23 229 (+175) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1584 человека, на ИВЛ – 150 (16 – инвазивная, 134 – неинвазивная). Всего выписано 20433 (+172) пациента.На сегодняшний день скончались 324 человека (+2; мужчины 42 и 67 лет) причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.Прирост заболевших по муниципалитетам:г. Курск +92г. Железногорск +17Глушковский +14Мантуровский +6Медвенский +6Дмитриевский +5Железногорский +5Курский +4Большесолдатский +3г. Дмитриев +3Черемисиновский +3Беловский +2Касторенский +2г. Льгов +2Пристенский +2г. Рыльск +2Тимский +2Обоянский +1Рыльский +1Солнцевский +1Суджанский +1г. Щигры +1.