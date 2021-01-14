На самую распространенную уловку аферистов попалась 36-летняя жительница Железногорска. Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сказали, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит.Чтобы обезопасить накопления, курянка следуя инструкции собеседников, закрыла свои вклады и все деньги перевела на банковскую карту, а затем на якобы безопасный счет.Звонившие узнали у женщины персональные данные — номер карты и пароли из смс. После этого с карты потерпевшей списались более 400 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.