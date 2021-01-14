14 января в 08:24 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании внутри складских помещений на улице Краснознаменной в Курске. На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 1 СПСЧ, 4 ПСЧ, 5 ПСЧ, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи.Пожар локализовали в 09:04, ликвидировали полностью - в 09:07. Площадь возгорания составила 50 квадратов. В результате пожара повреждено оконное остекление, закопчены стены и потолок.В ликвидации пожара принимали участие 37 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек, 10 единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.