На очистных сооружениях Курска продолжается реконструкция. В 2020 году на эти цели очистных сооружений направили 546 млн рублей, из них 475 млн рублей - из федерального бюджета.В прошлом году обновили внутренние конструкции здания решеток, здания обслуживания песколовок, насосной станции метантенков, блока воздуходувной и иловой насосной станции. Частично закупили и смонтировали технологическое оборудование.Сейчас продолжается строительство аэротенков, преаэратора, первичных отстойников, блока доочистки. Объем и перечень дальнейших работ зависит от финансирования из федерального бюджета.Реконструкция и строительство новых объектов очистных позволит изменить технологическую схему. Для очистки сточных вод и минимизации воздействия на окружающую среду будут применять новейшие технологии.