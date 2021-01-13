В Курской области в связи с непогодой все аварийно-спасательные службы привели в повышенную готовность. На дорогах работает порядка 200 единиц снегоуборочной и специализированной техники. Дорожники обрабатывают дороги и тротуары песко-соляной смесью.На улицах областного центра расчистку ведут 65 единиц техники: комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры, самосвалы, тракторы и т.д. Работает четыре бригады по следующим маршрутам:Северо-западный микрорайон: Майский бульвар, улицы В. Клыкова, Бойцов 9-й дивизии, Студенческая, Энтузиастов, Орловская, проспекты Дружбы и Хрущева;Сеймский округ: улицы Энгельса, Кулакова, Магистральная, ПЛК;Центральный округ: улицы Дзержинского, А. Невского, Сонина, Красной армии, Ленина, Радищева, К. Маркса, Кавказская, Пучковка, проспект Победы;Железнодорожный округ: улицы Маяковского, Дубровинского, Перекальского, Интернациональная, Октябрьская, Станционная, Союзная, 8 Марта, Фрунзе, 2-я Новоселовка, пост Кривец, улицы Малых, Чайковского, Ильича, 1-3-й Весенние переулки.На базе Центральной диспетчерской службы Курска работает оперативный центр, который осуществляет круглосуточный контроль за ситуацией на дорогах. При необходимости на линию выведут дополнительную технику.