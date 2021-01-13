Сеймский следственный отдел по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 65-летнего жителя города Курска. Мужчину подозревают в убийстве.11 января 2021 года вечером подозреваемый со своим 53-летним знакомым распивали спиртные напитки в одном из многоквартирных домов на улице Союзной в Курске. Собутыльники повздорили, подозреваемый схватил нож и ударил им знакомого в грудь. От ранения потерпевший скончался на месте.Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы.