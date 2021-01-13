С января открыты два новых авианаправления – в Калининград и Минеральные Воды. Транспортное сообщение осуществляет авиакомпания «РусЛайн». Цены на билеты в Минеральные Воды - от 3 000 рублей, в Калининград – от 3 500 рублей.- Полеты на этих направлениях будут осуществляться до конца 2021 года, - отметил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимир Муравьев.Кроме того, из Курска можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи и Симферополь. За 12 месяцев совершено 1118 рейсов. 2020 год стал рекордным для курского авиасообщения – авиаперевозками воспользовались более 55 тысяч пассажиров. Существенно снизилась стоимость билетов, и, как следствие, вырос пассажиропоток, отметили в администрации региона.