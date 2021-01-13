Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, необходимо до 30 апреля 2021 года. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Заполнить декларацию также можно онлайн в «Личном кабинете» налогоплательщика для физических лиц.Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.Сдать декларацию должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.Предельный срок подачи декларации - 30 апреля 2021 года - не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.