До 2024 года из региональной в федеральную собственность планируется передать четыре автомобильные дороги Курской области:Юго - восточный обход Курска - 24 км;Курск-Борисоглебск - Кшенский - граница Липецкой области совместно с Липецкой областью - 49 км;Короча - Губкин - Горшечное – Курск-Борисоглебск совместно с Белгородской областью - 17,7 км;Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной - 111 км.- Эти объекты имеют критерии, по которым относятся к дорогам федерального значения. Они обеспечивают обход областного центра, транспортную доступность трех субъектов Российской Федерации, а также государственной границы. Мероприятия по приему-передаче позволят упорядочить региональную дорожную сеть и развить ее маршрутные направления, снизить финансовую нагрузку на областной дорожный фонд, откроют перспективу по дальнейшему развитию современной транспортной инфраструктуры, - рассказали в администрации региона.Уже получено распоряжение о передаче автомобильной дороги Короча - Губкин - Горшечное – Курск-Борисоглебск в федеральную собственность. Направлены также пакеты документов для принятия решения о переходе прав в Межрегиональное территориальное управление Росимущества юго-восточного обхода Курска.В региональную же собственность планируется принять южный (протяженностью около пяти километров) и северный (протяженностью около двух километров) подходы к Курску. Это позволит создать в будущем единообразный облик южных и северных ворот региона с учетом культурных традиций и исторических ценностей области.