Фуд-корты начинают работать при условии соблюдения противоэпидемических требований, предъявляемых Роспотребнадзором, сообщили в администрации региона.С 25 декабря фуд-корты работали навынос. Такие ограничения были введены оперативным штабом на период длинных новогодних праздников. В Управлении Роспотребнадзора по Курской области подчеркивают, что решение о возобновлении деятельности предприятий общепита взвешенное, при этом контроль над соблюдением всех мер предосторожности продолжится.Специалисты областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства регулярно проводят мониторинги и уже сейчас разъясняют руководству фуд-кортов все правила работы. В частности, им необходимо принять меры по недопущению скопления людей, ввести каждые три часа обязательные перерывы для полной дезинфекционной обработки буфетов, столов, помещений для приема пищи.Посетители теперь могут снимать маски только во время приема пищи. Кроме того, по-прежнему действует ограничение для подростков: дети до 16 лет находиться в торговом центре, в том числе и на фуд-кортах, без сопровождения родителей не могут.