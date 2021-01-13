Система здравоохранения Курской области готова к массовой вакцинации от COVID-19. В прошлом году закуплено специальное холодильное оборудование для хранения и транспортировки вакцины. Сейчас работает десять прививочных пунктов; это взрослые поликлиники Курска, областной кожвендиспансер и больница Железногорска.После поступления первой партии вакцины в этом году к работе подключатся и все районные больницы области. Первая поставка ожидается в конце этой недели, это будет партия, рассчитанная на вакцинацию не менее 1800 человек, сообщили в администрации региона.В первую очередь продолжат прививать людей из групп риска: медицинских работников, педагогов, сотрудников социальной сферы, спортивных организаций, МФЦ, маломобильных граждан. Сейчас тех, кто трудится в этих сферах, для прохождения вакцинации могут внести в составляемые списки работодатели. Записаться можно и в регистратуре поликлиники по месту жительства. Все сведения передаются в областной кожвендиспансер.Массовая вакцинация населения в Курской области начнется с поставки 50 тысяч доз в январе-феврале. Тогда же в областном кожвендиспансере начнет работу горячая линия – желающие граждане смогут записаться, чтобы сделать прививку от COVID-19.Всего в Курскую область в прошлом году поступило количество доз, позволяющее привить 2042 человека. Получили вакцину 1885 курян, из них более 1000 - уже два ее компонента. На сегодняшний день 40% привитых – медицинские работники, 35% - учителя, остальную долю составляют сотрудники социальной сферы, спортсмены.