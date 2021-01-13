За минувшие сутки больше всего случаев ковид зарегистрировано в Курске - 99, Железногорске - 16, Курском районе - восемь и Тимском - семь.На 13 января 2021 года 146 курян находятся на ИВЛ с коронавирусом. В том числе 15 пациентов на инвазивной.За минувшие сутки ковид подтвердился у 174 курян. Всего с начала пандемии более 23 тысяч жителей региона переболели коронавирусом.На 13 января 2021 года в Курской области от коронавируса умерли 322 человека. Причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная ковид.Всего выздоровели с начала пандемии более 20 тысяч человек, в том числе 167 за минувшие сутки.