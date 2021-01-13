Председатель регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксенов сообщил о результатах мониторинга работы предприятий общепита в предновогодние дни и во время праздников.- Нарушений не установлено. Все предприятия после 24 часов были закрыты. Не было отмечено и проведения развлекательных программ, дискотек и иных подобных мероприятий, - отметил Михаил Аксенов.Оперативным штабом принято решение продлить разрешение на работу предприятий общепита до 24 часов. При этом запрет на караоке и развлекательные программы продолжит действовать до 25 января. До этого же дня продлены и все ранее принятые в регионе ограничения.