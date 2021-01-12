В регионе постоянно ведется мониторинг на предмет соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Так, с 1 по 10 января сотрудники регионального комитета транспорта и автомобильных дорог совместно с представителями УМВД, УГИБДД, управления по делам ГО и ЧС Курска проинспектировали около 370 транспортных средств. Водителям и пассажирам напомнили о соблюдении масочного режима.Большинство курян носит средства индивидуальной защиты органов дыхания. Проверяющие выявили лишь пять нарушителей, которых оштрафуют, рассказали в администрации региона.Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области напоминает о необходимости использования средств индивидуальной защиты при проезде в общественном транспорте.