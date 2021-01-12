Курская областная клиническая станция переливания крови производит антиковидную плазму. Ее направляют в стационары для лечения больных с коронавирусом. Среди доноров, которые на момент дачи крови являются здоровыми, выявляется около 15% носителей антител.Сейчас получено 858 доз антиковидной плазмы, 624 из них выдано в медицинские организации. В основном плазма направляется в БСМП и стационар Железногорска.- 70% пациентов, которые получали плазму на ранних сроках заболевания, выписаны с улучшением состояния. Антиковидная плазма применяется в комплексной терапии, позволяет ускорить процесс выздоровления. Можем говорить о том, что эффективность ее использования подтверждена на практике, - рассказал главный врач станции переливания крови Алексей Ковалев.Производство плазмы будет продолжено, сказали в обладминистрации.