18 муниципальных кинотеатров и кинозалов получили субсидии на дальнейшее развитие от Фонда кино.Сумма выплаты для каждого учреждения разная: все зависит от продажи билетов на сеансы национальных фильмов, которые вышли на экраны кинотеатров в период с 1 января по 31 марта 2020 года. Таким образом, общая сумма выделенной финансовой помощи составит более 3,5 млн рублей.Как отметила председатель областного комитета по культуре Юлия Полетыкина, кинотеатры и кинозалы могут потратить средства на уставную деятельность, приобретение дополнительного программного обеспечения и оборудования для цифровой доставки фильмов через интернет или спутник.Распоряжение о выделении из Резервного фонда России 4,2 млрд рублей на поддержку киноотрасли РФ было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Поддержка предусмотрена для организаций, осуществляющих производство, прокат и показ национальных фильмов. В перечень получателей вошли более 700 кинотеатров и кинозалов.