20 января в Курском областном краеведческом музее откроется выставка «Он взял Париж, он основал лицей…», посвященная императору Александру I.Главным объектом станет портрет императора, автором которого является немецкий художник Франц Крюгер. Картину недавно отреставрировали в Москве. На парадном портрете изображен Александр I и войска 6-й антинаполеоновской коалиции, штурмующие Париж 30 марта 1814 года.В экспозиции будут представлены предметы старины из различных коллекций музея, относящиеся к тому времени – коллекции живописи и графики, оружия и фалеристики, стекла и керамики, нумизматики и художественного металла, книг церковных и гражданской печати.При посещении выставки соблюдение масочного режима и социальной дистанции обязательно. Выставка будет работать до 20 февраля.