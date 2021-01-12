С вечера 12 января и в течение суток в Курской области будет облачно. Ночью пройдет небольшой снег, а вот днем 13 января ожидается сильнейший снегопад с метелями и заносами на дорогах. Ветер восточный ночью 6-11, днем 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура в ночное время составит -6…-11 ºС, днем -4…-9 ºС.Спасатели рекомендуют курянам убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, машины поставить в гаражи или парковать вдали от высоких деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.Во время гололеда водителям рекомендуют не допускать торможения и одновременного поворота руля. Преодолевать обледенелые подъемы нужно на немного повышенной скорости, чтобы не пришлось переключать передачи на подъеме, а затем постепенно делать меньшее нажатие на педаль газа.На перекрестках следует опасаться столкновения с машинами, которые следуют в поперечном направлении. Дистанция до транспортных средств, которые находятся впереди, к примеру, при скорости 30 км/час, должна быть 15 метров.Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.