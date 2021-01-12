Суджанский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины. Курянина подозревают в применении насилия и оскорблении представителя власти.В ночь с 30 на 31 декабря 2020 года пьяного подозреваемого за рулем в селе Замостье Суджанского района остановили сотрудники ДПС. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина ударил ногой инспектора по ноге, а затем кулаком по голове. Кроме того, подозреваемый публично оскорблял сотрудников полиции.Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.